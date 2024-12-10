鐵路裝車系統有了“大腦”

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，呼倫貝爾草原深處，隨著裝車操作員輕輕按下“一鍵啟停”按鈕，皮帶、給煤機、采樣機、液壓系統等設備開始自動啟動、自動檢查、自動識別。當煤流從儲煤倉到達裝車站時，機車也剛好完成自動對位，第一節列車車廂智能裝車流程隨即開始。



記者12月5日從中國煤炭科工集團獲悉，截至目前，全國首套機車聯動全流程鐵路智能裝車系統在國家能源集團雁寶能源公司儲裝中心2號裝車站穩定運行近600天，裝運煤炭量超2000萬噸。



該系統由中國煤炭科工集團所屬中煤科工智能儲裝技術有限公司（以下簡稱“科工儲裝”）與國家能源集團雁寶能源公司共同研發，實現了機車聯動全過程裝車在無人化、智能化上的重要進展。



實現全過程智能無人裝車



長期以來，由於鐵路快速定量裝車系統處於半自動水平，裝車效率和質量依賴工作人員操作的熟練程度。



“原來，裝車作業需要我們手動配合，左手按動放煤按鈕的同時，右手擺動溜煤槽調節落煤高度。從啟機、膠帶機運轉到放煤、機車對位，需要隨時查看電腦集控畫面，費時費力。”裝車操作員狄璇說。



為解決機車聯動全過程智能裝車這一行業難題，全國首套機車聯動全流程鐵路智能裝車系統應運而生。



“智能裝車就好比是給機器裝上‘眼睛’，利用多種傳感器來捕捉動態數據；也好比給機器裝上‘大腦’，模擬人進行思考，並依據數據發出指令。智能裝車系統採用的自適應裝車技術，相當於裝車員的‘手臂’，對裝車設備進行自動控制，精準高效完成裝車。”科工儲裝技術中心自動化控制技術研究所項目負責人崔義森說，智能裝車可以有效解決人工裝車造成的撒料、偏載等問題。



據介紹，機車聯動全流程鐵路智能裝車系統採用機車自動駕駛及智能遠程控制技術，通過機車自動駕駛、裝車設備自動啟停、車廂信息智能采集、智能裝車等4個子系統，實現全過程智能無人裝車，做到有人巡視、無人操作、減人增效。

狄璇和同事們深有感觸，採用機車聯動全流程鐵路智能裝車系統，大大提高了裝車效率和安全性，降低了操作員的工作強度。

