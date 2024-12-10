手語能“聽到”　聲音可“看見”

中評社北京12月10日電／據科技日報報導，近日，黑龍江大學本科生創業團隊的參賽項目“傳情達意——讓機器手語翻譯不再冰冷”憑借其獨特的創意和系列技術突破，在第十四屆“挑戰杯”秦創原中國大學生創業計劃競賽中榮獲金獎。這個項目研發了全國首個融合面部肌電信號的手語翻譯技術和相關AR眼鏡設備，不僅讓手語被“聽到”，還能讓聲音被“看見”。



團隊通過調研發現，目前助聾設備普及率衹有5%，且普遍價格高，適配場景少，準確率較低。為此，團隊決定在助聾設備方面做進一步探索。他們歷時兩年，研發出樣品並進行完善，目前已與徐州市特殊教育中心等機構簽訂購買意向書。



“我們的創新產品主要由臂環和AR眼鏡兩部分組成。”項目負責人、黑龍江大學電子工程學院朱銘熙說，臂環通過收集並識別聾啞人做手語時的肌電信號，將其轉化為語音，實現了手語的“聽覺化”。在這一過程中，電極貼片起到了關鍵作用。它們能夠捕捉肢體動作的細微變化，將其轉化為特徵向量，與預先建立的手語向量數據庫進行比對，從而準確識別出手語的含義。



然而，僅有臂環的手語識別並不足以達到精準翻譯的目標。朱銘熙介紹：“手語中面部表情所占的權重不低於40%，而人的情緒主要通過眉毛和面頰兩側的肌肉來體現。”



為了提升準確率，團隊進一步提升了設備精準捕捉表情、理解情感的能力。他們將電極貼片安裝在AR眼鏡的引擎上，研發了我國首個融合面部肌電信號的手語翻譯技術。當佩戴者因情緒產生微表情的時候，設備就能精準捕捉這些微小的面部表情，並將其轉化為特徵向量後與數據庫中的信息進行比對，從而讓手語翻譯更加精準。



同時，團隊還擴大了數據吞吐量，實現設備時延小於0.1秒，能實時完成13000餘條手語數據的調用。正是基於這些技術，與同類產品相比，團隊產品的實時性翻譯能力更強，準確度更高。