閩南師大李順興率團赴英、意合作高校訪問

在倫敦大學伯貝克學院，李順興一行參觀了學校圖書館、語言實驗室、計算機實驗室等校園設施，隨後與校長Sally Wheeler等學校高層舉行會談。（圖源：閩南師範大學） 中評社北京12月10日電/據閩南師範大學公衆號報道，12月1日至6日，閩南師範大學黨委書記、校長李順興帶隊赴英國、意大利多所高校訪問交流，簽署新項目合作協議，深化落實國際化發展戰略，持續推進學校教育對外開放。



在倫敦大學伯貝克學院，李順興一行參觀了學校圖書館、語言實驗室、計算機實驗室等校園設施，隨後與校長Sally Wheeler等學校高層舉行會談。



雙方回顧了近兩年來在中外合作辦學、校際交流項目、國際學分課程等方面的合作歷程和成效，希望下一步繼續開展學術合作，推進中外合作辦學項目聯合申報，共同推動合作項目開花結果。



會談結束後，李順興與Sally Wheeler代表雙方學校簽署了碩士課程銜接（MQP）項目合作協議。



在薩塞克斯大學，李順興一行會見了副校長Robin Banerjee及學校相關部門負責人，參觀了教學區、宿舍區、運動區等校園環境與設施，走訪了該校商學院、工程與信息學院和發展研究院。



李順興表示，兩校基於開展“中高計劃”2＋2雙學位聯合培養項目已建立深厚的合作關係，希望雙方繼續通過學生交換和聯合培養、聯合科研創新項目等形式加強優勢互補，攜手推動跨學科、多層次的發展。



隨後，雙方就共同舉辦國際學術會議、開展教師教育培訓、共建科研平台、互派青年教師訪學等事項深入交換意見，探索更加多元化的合作模式。

