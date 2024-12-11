大陸擴大金融開放 李紀珠：台灣應抓住機遇

峰會金融產業合作推動小組副召集人、台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠（中評社 盧哲攝） 中評社廈門12月11日電（記者 盧哲）2024兩岸企業家峰會年會10日在福建省廈門市舉行。峰會金融產業合作推動小組副召集人、台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠在此间接受記者訪問時說，大陸目前大力實施對外資開放，而在國際形勢下歐美資金有遲疑時，正是台灣應該抓住機會的好時機。



此次峰會年會為期兩天，主題為“打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展”，包括開幕式、主題演講、峰會各產業合作推進小組專題論壇及年會總結等活動，近800位兩岸工商界人士參會。年會期間峰會八個產業合作推動小組分別舉行專題論壇或參訪，其中金融產業合作推動小組10日舉行專題論壇，以“兩岸融合新機遇，共築養老金融新篇章”為題進行交流討論。



峰會金融產業合作推動小組副召集人、台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠在此間接受記者訪問時談到，大陸的養老商機方面本可以是台灣產業的機遇，但目前對相關產業的重視程度還不夠，有提升的空間。



李紀珠談到，兩岸於2009年11月簽署兩岸銀行、保險、證券期貨三項金融監理合作瞭解備忘錄後，曾歷經了非常快速發展的時期，但現時開始趨緩。她認為，適逢現在大陸大幅開放外資金融機構准入，再加上由於國際環境形勢影響，歐美等外商機構躊躇，“當有些外商金融機構基於某些原因，不敢那麼大肆拓展時，反而是台灣金融機構的機會。”她強調，台灣金融業者應該發揮優勢，把握搶進商機。



李紀珠表示，儘管現階段台灣金融產業競爭不及歐美等先進國家和地區，但台灣金融機構在微觀管理具有較強的優勢。台灣理財產品活躍、豐富且開發能力強，因此金融機構想要透過跟大陸銀行合作，借助本土品牌認知，提供更多元的商品，尋求擴大銷路。