習近平會見主要國際經濟組織負責人

12月10日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席“1＋10”對話會的主要國際經濟組織負責人。（圖源：新華社） 中評社北京12月10日電／據新華社報導，12月10日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席“1＋10”對話會的主要國際經濟組織負責人。



習近平同主要國際經濟組織負責人合影留念，感謝他們長期支持中國現代化事業。



習近平指出，當前，百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，再次處於關鍵十字路口。人類是休戚與共的命運共同體，各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上，應該相互視對方的發展為機遇而非挑戰，相互把對方當作夥伴而非對手，讓“同球共濟”、團結協作、互利共贏成為時代主旋律。中方願同主要國際經濟組織踐行多邊主義，促進國際合作，支持全球南方國家發展，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，建設一個共同發展的公正世界。



新開發銀行行長羅塞芙、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界銀行行長彭安傑、世界貿易組織總幹事伊維拉代表外方發言。他們高度評價中國經濟發展成就，看好中國發展前景，感謝中國長期以來支持國際經濟組織工作。表示中國發展成就舉世矚目，特別是在減貧領域創造了人類奇跡，在新質生產力方面居於世界領先水平，充分證明中國政府秉持的以人民為中心的發展理念是成功的，也是可行的，對世界具有重要啟示意義。中國始終是世界經濟增長的重要引擎和穩定錨，是多邊主義的堅定維護者。中國持續全面深化改革，擴大對外開放，實現高質量發展，給世界特別是全球南方國家提供了巨大機遇。習近平主席提出共建“一帶一路”倡議和三大全球倡議，充分展現了中國作為負責任大國的擔當，為全球南方國家搭乘中國發展快車、實現自身發展提供了重要平台。當前世界經濟形勢面臨諸多困難挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上。世界各國將目光投向中國，希望並相信中國將繼續發揮世界經濟增長最重要引擎作用。主要國際經濟組織願同中方密切協作，堅持多邊主義，維護自由貿易和經濟全球化，為促進世界的共同發展與繁榮作出更大貢獻，共創人類命運與共的未來。



習近平認真聽取外方代表發言，並就世界經濟、中國經濟、全球經濟治理等對方關心的問題作出回應。

