于承忠答中評：三跑道鞏固香港航空樞紐地位

香港運輸物流學會常務委員兼物流政策委員會主席、香港理工大學專業及持續教育學院客席講師于承忠（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月11日電（記者 段曉魯）日前，香港國際機場三跑道系統正式啟用。香港運輸物流學會常務委員兼物流政策委員會主席于承忠接受中評社訪問，他表示，在目前粵港澳大灣區7座機場12條跑道的佈局中，香港國際機場三跑道系統的正式啟用能鞏固香港的國際航空樞紐的地位。



于承忠表示，三跑道啟用後，香港國際機場的航班處理量可由每小時69架次提升至75架次，而長期的目標是每小時120架次。這亦把香港國際機場的旅客及貨運處理量提升至每年1.2億人次及1000萬公噸。這不僅可吸引更多的航空公司及跨境電商使用香港作為中轉國內的門戶，亦不需要因為跑道數目而限制航班升降的數目或因緊急情況而引致的延誤。



談到香港航空發展有哪些挑戰，于承忠表示，國內周邊地區如深圳、廣州等城市機場發展迅速，對香港形成了競爭壓力。這些機場在貨運成本和處理效率等方面具有一定優勢，對香港航空貨運業構成了挑戰。



于承忠指出，香港應積極融入粵港澳大灣區建設，與區內其他城市形成優勢互補。在推動空陸聯運方面，香港應加強國際機場與大灣區其他交通樞紐的聯繫，實現無縫對接，建設跨境物流信息平台，實現貨物信息的實時共享和追蹤，推動海空聯運模式，強化香港作為國際航運中心地位。此外，共建航空產業鏈是另一個重要方向。香港可與深圳、廣州等城市合作，共同打造完整的航空產業鏈，推動大灣區航空維修基地建設，發展高端維修服務，並加強航空科技及低空經濟下的研發合作，共同推動行業技術創新。

