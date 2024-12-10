韓國國會通過要求迅速逮捕總統尹錫悅決議案

中評社香港12月10日電／韓國國會10日通過要求迅速逮捕總統尹錫悅的決議案。



新華社報導，韓國國會當天在全體會議上，以191人贊成、94人反對、3人棄權的投票結果，通過了要求迅速逮捕尹錫悅等8人的決議案。決議案強烈敦促迅速逮捕尹錫悅、前國防部長官金龍顯、前行政安全部長官李祥敏等人。



最大在野黨共同民主黨在決議案說明中表示，尹錫悅存在顛覆國會或使國會無法發揮職能的意圖，可列為內亂罪的頭目，有必要迅速將其逮捕。