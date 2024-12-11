12月10日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月10日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



新華社記者：今天上午，國家主席習近平與主要國際經濟組織負責人舉行會見。發言人能否進一步介紹會見有關情況？



毛寧：今天上午，習近平主席在人民大會堂會見來華出席“1＋10”對話會的主要國際經濟組織負責人。習主席指出，當前，百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，再次處於關鍵十字路口。中方願同主要國際經濟組織踐行多邊主義，促進國際合作，支持全球南方國家發展，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，建設一個共同發展的公正世界。



習主席強調，如何推動世界經濟走上強勁和可持續增長之路，是國際社會面臨的重大課題。各國應該合作建設開放型世界經濟體系，把經濟上的相互依存視為取長補短、互利共贏的好事，而不應該視為風險。應該構建更加公正合理的全球經濟治理體系，反映世界經濟格局發展變化，增加全球南方國家代表性和話語權，堅持共商共建共享原則，堅持真正的多邊主義，確保各國權利平等、機會平等、規則平等。



習主席指出，經歷40多年持續快速發展，中國經濟已經步入高質量發展階段。中方有充分信心實現今年經濟增長目標，繼續發揮世界經濟增長最大引擎作用。中國將持續擴大對外開放，構建更高水平開放型經濟新體制，為世界各國發展提供更多新機遇，分享更多發展紅利。



法新社記者：台灣方面今天稱，中國大陸近日在台灣周邊海域部署的軍艦規模已超過2022年時任美國眾議長佩洛西訪台後中方舉行軍演時的規模。外交部對此有何評論？中方是否正在或計劃於本周在台灣周邊舉行軍演？

