韓部隊軍官證實前防長提前為實施戒嚴作準備

中評社香港12月10日電／韓聯社報道，南韓國防防諜司令部、國軍情報司令部、陸軍等軍方主要領導10日出席國會國防委員會緊急質詢時證實，前防長金龍顯在總統尹錫悅宣佈戒嚴前幾天起隱秘地向各級部隊和幹部下達指示，為實施戒嚴作準備。



防諜司令部參謀長李景民（音）表示，司令呂寅兄1日以朝鮮即將挑釁為由，向上校級別主要幹部下達指示。呂寅兄指出，朝鮮“垃圾氣球”情況嚴峻，要求各處、室長克制飲酒，保持通信暢通。



因呂寅兄牽涉戒嚴事件而被停職，李景民目前代行防諜司令職務。有意見質疑，作為尹錫悅和金龍顯的高中師弟，呂寅兄是否在宣佈戒嚴前就已接到相關指示。



指示麾下部隊佔領果川市選舉管理委員會辦公樓的情報司令部司令文相虎（音）表示，在宣佈戒嚴之前已按照金龍顯的指示向選舉管理委員會派遣10名校級軍官。他說，金龍顯在3日上午10至11時許下達要求“安排1個小組本週待命執行夜間任務”的指示，之後又要求“當晚可立即執行任務”，並同時指示“21時左右在中央政府果川辦公樓附近待命”。



被任命為戒嚴司令的陸軍參謀總長樸安洙證實，在宣佈戒嚴的當天下午4時曾與金龍顯見面。他在本月5日出席國會國防委員會會議時曾表示，3日除了參加陸軍士官學校校長離任儀式以外，沒有其他特別的日程安排。據了解，金龍顯當天下午結束會面後，要求樸安洙21時40分前往（位於國防部和聯合參謀本部大樓的）長官休息室。約1小時後尹錫悅宣佈戒嚴，樸安洙則一同前往該建築地下的聯參指揮控制室，並被任命為戒嚴司令。樸安洙5日接受質詢時曾表示，看到總統發表緊急談話後才知道實施戒嚴。