外交部：希望個別國家摒棄“麥克風外交”

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）12月10日是世界人權日，也是《世界人權宣言》發表76周年紀念日。外交部發言人毛寧在當天例行記者會上就中方在人權領域的有關情況予以介紹。毛寧表示，希望個別國家摒棄“麥克風外交”，停止借所謂人權問題干涉他國內政。



毛寧表示，76年前發表的《世界人權宣言》在人類文明發展史上具有重大意義，對世界人權事業發展產生深刻影響。



毛寧說，中國始終高度重視尊重和保障人權，堅持以人民為中心，走出一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，人權事業取得歷史性成就。中國如期打贏人類歷史上最大規模的脫貧攻堅戰，用十年時間使近1億農村貧困人口實現脫貧，提前10年完成聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標。中國不斷發展全過程人民民主，現有全國人大代表約3000名，各級人大代表270多萬名，切實保障人民當家作主。中國建成世界上規模最大的教育、社會保障和醫療衛生體系，人均預期壽命達到78.6歲。中國堅持依法保障人權，現行有效法律305件，為人權事業提供全方位法治保障。中國圍繞合作促人權、發展促人權、經社文權利、特定群體權益等主題在人權理事會提出一系列倡議主張，為全球人權治理健康發展作出積極貢獻。中國共產黨二十屆三中全會提出300多項改革舉措，涉及經濟、政治、文化、社會、生態文明等各方面，將有效增進人民福祉，促進社會公平正義，穩步提升人權保障水平。



毛寧指出，一些國家將人權問題政治化、武器化，對全球人權治理構成嚴峻挑戰。我們呼籲各方恪守聯合國憲章宗旨和原則，在人權領域開展建設性對話與合作，共同推動國際人權事業健康發展。我們也希望個別國家摒棄“麥克風外交”，停止借所謂人權問題干涉他國內政。

