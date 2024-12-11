外交部：希望歐方認真傾聽中國企業合理關切

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月10日在例行記者會上表示，希望歐方認真傾聽並重視解決中國企業的合理關切和正當訴求，避免將經貿問題政治化、泛安全化，為中國企業赴歐投資興業提供公正、透明、非歧視的營商環境。



有記者問，據報導，歐盟中國商會9日發布《中國企業在歐盟發展報告》，指出“不確定性”成為當前在歐中企運營的關鍵詞，並向歐盟機構和成員國政府提出一系列政策建議，以便改善中資企業在歐盟的營商環境。中方對此有何評論？



毛寧表示，我們注意到歐盟中國商會發布的有關報告。報告反映出在歐中資企業對於歐盟營商環境持續惡化的顯著擔憂，68%的受訪企業認為，過去一年間歐盟整體營商環境惡化；超過半數的受訪企業認為，歐盟市場已不再公平開放；78%的受訪企業將“不確定性”作為當前在歐運營的關鍵詞。



毛寧說，去年10月以來，歐盟對華動用限制性經貿措施超過40項。新一屆歐盟委員會愈發強調“經濟安全”，計劃進一步強化經貿工具箱，升級投資審查、出口管制等領域限制性措施。有關做法違背了歐方一貫標榜的市場經濟、公平競爭、自由貿易原則，損害了中國企業合法權益，也損害了歐盟自身形象。希望歐方認真傾聽並重視解決中國企業的合理關切和正當訴求，避免將經貿問題政治化、泛安全化，為中國企業赴歐投資興業提供公正、透明、非歧視的營商環境。

