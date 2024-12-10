以軍48小時內向敘境內發動約250次空襲

中評社北京12月10日電／據新華網報導，總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”網站10日發布消息稱，敘利亞反對派武裝8日宣布“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”以來，以色列對敘利亞發動了大約250次空襲，摧毀了敘境內多個重要軍事設施。



據報導，在過去48小時內，以軍空襲目標為敘利亞境內的機場、倉庫、雷達、軍事信號站以及多個武器和彈藥庫。