特朗普提名小肯尼迪為HHS部長

中評社北京12月10日電／據大公網報導，美國當選總統特朗普日前提名小羅伯特·弗朗西斯·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）為美國衛生與公眾服務部（HHS）部長後，在美國引發巨大爭議。醫學、化學、經濟學和物理學領域的77位諾貝爾獎得主聯名簽署了一封信，敦促參議員不要批准小肯尼迪的提名。小羅伯特·肯尼迪是前總統肯尼迪的侄子。



幫助起草了這封信的1993年諾貝爾生理學或醫學獎得主理乍得·羅伯茨（Richard Roberts）說，這是近年來諾貝爾獎得主首次聯合起來反對內閣人選，肯尼迪是主流醫學的堅定批評者，一直對科學家和他將監管的機構懷有敵意，而這是諾貝爾獎得主不能忽視的威脅。“這些針對科學的政治攻擊非常具有破壞性，你必須站出來保護科學。”羅伯茨說，即使這封信只能動搖一小部分參議員，也可能足以阻止對肯尼迪的任命。



這些獲獎者質疑肯尼迪是否適合領導負責保護公眾健康和資助生物醫學研究的部門，稱肯尼迪在醫學、科學或管理方面“缺乏資歷”。“讓肯尼迪先生負責衛生與公眾服務部將會危及公眾健康，破壞美國在健康科學領域的全球領導地位。”信中警告說，如果肯尼迪的提名得到確認，他對疫苗和飲用水氟化等公認的公共衛生工具的反對，將對國家的福祉構成威脅。



獲獎者們還指控肯尼迪宣揚陰謀論，稱肯尼迪錯誤地將疫苗與自閉症聯繫在一起，拒絕接受表明艾滋病毒會導致艾滋病的既定科學。信中還指出，肯尼迪一直對其職權範圍內的機構進行 “激烈的批評”，這些機構包括美國食品和藥物管理局、疾病控制和預防中心以及美國國立衛生研究院。信中說：“衛生與公眾服務部的領導人應該繼續培養和改善這些重要的、備受尊敬的機構及其員工，而不是威脅他們。”