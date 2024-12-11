快評：台海風高浪急　賴當局須調整路線

中評社快評／賴清德早前藉出訪南太平洋三島國過境夏威夷及關島，美國又宣布新一筆對台軍售，外界預期大陸將再次舉行軍事演習，強力回應。綜合多方訊息，台海緊張局勢正持續升溫中。



台灣軍方10日稱，大陸在台海周邊水域部署近30年來規模最大的海軍艦隊，對台灣構成的威脅比以往的軍事演習更加顯著。截至星期二，約有90艘大陸軍艦和海警船仍在台灣附近水域、日本南部島嶼、東海以及南中國海等海域活動。



台海風高浪急，外界猜測解放軍的聯合利劍—2024C要來了。台灣軍方日前宣布已開設應變中心，指導各級部隊嚴密監控，保持高度戒備。



賴清徳520上台之後，大陸已兩度舉行聯合利劍演習，分別是5月23日–5月24日舉行的聯合利劍—2024A，及10月14日舉行的聯合利劍—2024B。路透社近日報導稱，大陸軍機正模擬對外國海軍艦艇和軍民用飛機進行攻擊和驅離，這些演練行動都是“封鎖演習”的一部分。



一方面，大陸正加強對“台獨”的軍事懾壓行動；另方面，美國候任總統特朗普在最新播出的採訪中，表示不會承諾“協防台灣”。這對台灣是雙重壓力。無論是軍事處境或國際局勢，對台灣都是不利的。



台灣前“立委”郭正亮近日表示，日本、韓國的對中路線都要調整，至少李在明、石破茂沒有明顯反中；目前中日互動還不錯，石破茂明年有可能訪問中國；搞不好衹有台灣沒有調整，繼續反中抗中。



大陸一再強調，軍演是針對“台獨”的加壓進逼，謀“獨”死路一條。想緩和局勢就必須改弦更張，是繼續反中搞“台獨”，還是調整路線，賴當局面臨抉擇。