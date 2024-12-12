快評：雙城論壇還有變數？且看賴當局如何操弄

中評社快評／國台辦發言人朱鳳蓮昨天談及即將於17日在台北舉辦的2024上海－台北雙城論壇。朱鳳蓮表示，此次論壇以“智慧治理 永續未來”為主題，推動兩市在友善交通、河川治理、人文城市等方面開展互動交流。論壇期間，兩市還將簽署有關交流合作備忘錄。



上海－台北雙城論壇2010年首次舉辦，至今已經連續舉辦14屆，年年舉辦未中斷。雙城論壇是兩岸關係一項重要觀察指標。朱鳳蓮昨天表明態度，“我們希望論壇能夠順利圓滿。”



在台灣，陸委會昨天稱，同意上海訪團赴台參加論壇，但附有條件，如果這段時間大陸對台施壓情勢惡化，台北市政府會配合“中央政府”決定“隨時延後”活動；另外上海方還需要“補齊一些文件”。台灣媒體報導，這種說法，雙城論壇是否來得及辦？恐還有變數。



近期傳出賴當局不排除以大陸持續對台軍事施壓為由，喊停雙城論壇；民進黨多位政治人物更頻頻透過放話與惡意的說詞，要求停辦。陸委會昨天表示同意舉辦但附有條件，擺明繼續試圖在行政細節上刁難，在程序上杯葛。



國民黨昨天也就雙城論壇再次表明態度。國民黨強調，該黨始終堅持兩岸應以交流取代對抗，以對話避免交惡；雙城論壇是建立互信的機會，民進黨應摒棄狹隘的意識形態，停止以政治操作犧牲兩岸人民福祉。



雙城論壇是近年兩岸僵局下留下一扇互動之窗。如果賴當局連這扇窗也要關上，則離全面停止兩岸交流不遠了，其後果可想而知。今屆雙城論壇波折重重。現在離17日登場還有數天時間，且看賴當局還要如何操弄。