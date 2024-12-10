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以色列媒體：以空軍襲擊約300個敘軍事目標
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2024-12-10 17:09:02
中評社香港12月10日電／據以色列《耶路撒冷郵報》10日報導，以色列空軍已對敘利亞境內約300個目標發動打擊，摧毀了數十架敘空軍飛機。
新華社援引報導，這些打擊主要集中在敘南部和首都大馬士革周邊，目標是敘軍事設施和武器庫，包括防空系統、地對地導彈等。
《耶路撒冷郵報》援引以色列安全人士的話報導說，這些打擊“極大拓展了以空軍的行動自由”。
另據卡塔爾半島電視台10日報導，以色列軍方稱已摧毀敘利亞軍隊的作戰能力。
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