競逐“天空之城”　中國低空經濟蓄勢“起飛”

中評社香港12月10日電／試想你登上長城，流連於崇山峻嶺的壯觀景色，天空中一架無人機緩緩降落，送來一杯剛做好的咖啡外賣。



這不是科幻電影片段，而是中國發展低空經濟中的一個真實場景。



北京在八達嶺長城開通了這座城市首條無人機物流配送航線。爬長城口渴了，不需再步行50分鐘山路去便利店，在手機上動動手指，咖啡、可樂5分鐘就能送到身邊。



坐直升機出行也更加常見。在中國另一座大都市上海，多條低空空中載客航線已開通，從上海浦東機場“打飛的”到江蘇省昆山市，原來開車2小時的車程僅需約25分鐘便能抵達。



“一開始擔心會顛簸，但飛得很平穩，也沒有耳鳴等不適，沿途看看風景很愜意。”體驗“打飛的”的昆山市民季曉潔說，乘坐一趟花費1600元，以後有機會還願意嘗試。



新華社報導，數據顯示，2023年中國低空經濟規模超過5000億元。據中國民航局預計，到2025年，國內低空經濟市場規模將達1.5萬億元，到2035年有望達3.5萬億元，市場前景廣闊。



今年，“低空經濟”被首次寫入政府工作報告，國內許多城市嘗試乘勢“起飛”。北京、上海、深圳、蘇州等城市紛紛出台政策，支持低空經濟發展。



蘇州等城市還有望開展eVTOL（電動垂直起降飛行器）試點，eVTOL是像直升機一樣垂直起降的空中交通工具，並不需要跑道。業內人士認為，這對未來低空飛行規範化具有重要意義。該試點對航線和區域有相關規劃，將600米以下空域授權部分地方政府直接管理。



蘇州在低空經濟產業端已形成貫通研發、製造、應用的全產業鏈，提供超200億元專項基金支持，今年新簽約相關項目超300個、總投資超900億元。