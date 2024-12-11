中評編譯：韓國憲法危機 尹錫悅或被判死刑

尹錫悅向韓國國民發表電視講話並鞠躬致歉（網絡圖片） 中評社香港12月11日電（記者 郭至君編譯）韓國國會12月10日通過要求迅速逮捕總統尹錫悅等8名戒嚴風波關鍵人物的議案，韓國執政黨同日也表示，正討論讓尹錫悅最早明年2月辭職下台的方案，然後在4月或5月提前大選。一位駐首爾的美國律師Michelle Kim昨日在《外交政策》上刊文，從法律角度分析尹錫悅最終可能會被判終身監禁甚至死刑。文章編譯如下：



上週二，韓國總統尹錫悅宣佈實行戒嚴令並隨即撤銷，使國家陷入政治混亂。這是自 1980年以來韓國首次實施戒嚴，當時全鬥煥總統發動政變，在光州起義中屠殺了數以千計的民主抗議者。對於韓國人而言，尹錫悅的宣佈讓他們猛然醒覺，軍事獨裁的黑暗時代可能不會成為過去。



星期六，數以萬計的抗議者聚集在汝矣島國民議會外，要求彈劾尹錫悅，但反對黨彈劾他的議案落空，尹所屬的保守派國民力量黨抵制投票，無法達到通過議案所需的三分之二法定人數。儘管該黨的許多成員，包括黨魁韓東勳都公開譴責尹錫悅，但他們擔心彈劾他會讓共同民主黨奪得總統大位。



國民力量黨不願彈劾總統是源於2016年的慘痛教訓。當時朴槿惠總統因龐大的貪腐醜聞而被彈劾時，該黨崩潰，將總統一職拱手讓給對手文在寅，為了重新獲得公眾支持，他們不得不重新奮戰多年，該黨黨員Kim Gi-hyeon表示：“如果我們彈劾另一位由我們扶植上台的總統，我們怎麼可能再向人民要選票？”

