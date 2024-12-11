兩岸企業家峰會年會閉幕 認清大勢增強信心

2024兩岸企業家峰會年會11日閉幕（中評社 盧哲攝） 中評社廈門12月11日電（記者 盧哲）2024兩岸企業家峰會年會11日在福建省廈門市閉幕。在年會總結大會上，峰會大陸方面副理事長張平表示，本次年會來自海峽兩岸的近800位新老朋友齊聚一堂，展現了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的心聲，體現了兩岸交流合作的民間力量。本次年會圍繞主題進行了深入探討，收穫了很多共識。陸台雙方很好地總結了今年的工作，對明年的工作做了認真的安排，年會內容豐富，成果豐碩。



此次峰會年會主題為“打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展”，包括開幕式、主題演講、峰會各產業合作推進小組專題論壇及年會總結等活動，近800位兩岸工商界人士參會。峰會台灣方面表示，來自兩岸的企業家中，由台灣專程參加與會的有近200人。“足證兩岸企業家對於大陸未來發展仍存信心，對於兩岸產業融合發展充滿期盼。”



在兩天的會議期間，峰會的八個產業合作推動小組，包括資訊通信產業合作推動小組、能源及環保節能產業合作推動小組、金融產業合作推動小組、中小企業合作及青年創業推動小組等，分別舉辦了專題論壇，冀通過兩岸企業領袖和專家針對各項重要的產業議題進行深度會談及交流，以釐訂未來推動兩岸產業合作的新方向和新做法，為擴大及深化兩岸產業合作奠定更為堅實的基礎。



峰會資訊、智能及文創小組也在分論壇分別進行了3項授牌：峰會資訊小組在分論壇以資訊小組名義為揚州市授“兩岸新型顯示器件創新融合發展示範園區（籌）”牌；峰會智能裝備組以峰會名義為鄭州航空港區授牌“兩岸智慧製造融合發展示範區”；峰會文創小組在分論壇為兩湖會客廳授牌“鄉創會客”。



在10日下午的總結大會上，各產業合作推動小組分別由台方召集人作工作報告。在8位召集人歷時共3個多小時的報告後，會議由峰會大陸方面副理事長張平總結，並且對峰會未來工作作出期許。