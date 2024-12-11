且十：演習，是為了打擊“台獨”分裂活動

中評社北京12月11日電（作者 且十）台島桃園機場周邊道路9日出現大量坦克、裝甲車、軍車，造成嚴重擁堵，有市民驚呼“難道共軍打過來了”？



台灣防務部門9日中午也發新稿宣揚“共軍今日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區”，“共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海周邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動”。更有台媒報導，大陸共有90艘戰艦及海警船在台島周邊活動，台軍研判，他們叫了十多天的“聯合利劍—2024C”要登場了，迅速成立“應變中心”，民進黨當局更擔心大陸可能“由演轉戰”，台軍參謀長等進駐“衡山指揮中心”。



如果台防務部門渲染的是真的，這些兵力確實是夠打一場大戰役了。這些兵力的部署不僅可以震懾台島，也足於拒止外部勢力的介入干涉。如果大陸現在宣布“聯合利劍—2024C”演習的話，相較今年早先的A、B，它的規模更大、演練的科目更多、貼台島更近，甚至，持續的時間會更長，相應的，對“台獨”分裂活動的震懾會更強烈。它必然是大陸遏制“台獨”分裂活動、反對外部勢力干涉中國內政的一次重大部署、重大實踐。



那麼，“聯合利劍—2024C”什麼時候開始？其實，從賴清德竄訪南太三國時就開始了。看看大陸外交部、國防部、國台辦反對賴清德竄訪的發言，就含有強烈的警告。島內安全部門一直煞有介事的研判，大陸會借賴清德竄訪起動“圍島”軍演，而賴清德也一路心有餘悸，小心翼翼地成了“讀稿機”，原來島內媒體測風向的在夏威夷“訪問美軍印太司令部”終究沒有付諸行動，僅在關島與美國眾議院議長通了個電話，說了幾句“美台友好”而已。就這樣島內防務部門還是心有忐忑，一再渲染賴清德回島後，大陸就要起動“聯合利劍—2024C”圍島。這不，大人物進了洞，小台軍把坦克開到了桃源機場，島內一直嚷嚷的“大陸軍演島民無感”也不攻自破——都緊張著呢。



大陸對台軍演從來都不是無的放矢，它的目標直指島內各種“台獨”分裂活動、直指域外勢力干涉中國統一。它的目的就是震懾、警告“台獨”分裂份子及其外部勢力。可以說，這場沒有宣布的軍事演習已經達成演習目標。



兩岸同屬一個中國，這是歷史事實和法理依據決定的。失地賠款是中國歷史的傷痛，在中國日益強大的今天、在中華民族偉大復興的道路上，中國的領土一點也不能少，這是14億中國人的信念，任何分裂國家的行徑決不會成功，必將遭到嚴懲。