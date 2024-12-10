英國和伊拉克譴責以色列占領戈蘭高地緩衝區

中評社香港12月10日電／以色列總理本雅明-內塔尼亞胡（Binyamin Netanyahu）聲稱，戈蘭高地將 “永遠是以色列不可分割的一部分”，以色列在推翻敘利亞復興黨政權後正試圖擴大對戈蘭高地的土地占領。



TRT消息，本雅明-內塔尼亞胡在記者招待會上就戈蘭高地發表聲明，以色列正試圖擴大對戈蘭高地的土地占領，而根據國際法，戈蘭高地被視為敘利亞領土，敘利亞阿薩德政權被推翻後，戈蘭高地將成為 “以色列永遠不可分割的一部分”。



內塔尼亞胡聲稱，自 1967 年以來一直被以色列占領的戈蘭高地 “將永遠是以色列不可分割的一部分”，以色列在戈蘭高地的軍事存在 “保證了國家的安全和主權”。



內塔尼亞胡總理還就有 61 年歷史的敘利亞復興黨政權被推翻一事發表講話，稱這是以色列 “攻擊哈馬斯、真主黨和伊朗 ”的 “直接結果”。



以色列總理聲稱伊朗花費了數十億美元來維持阿薩德政權的統治，並將阿薩德政權描述為 “從伊朗到真主黨的武器管道”。



周日，以色列軍隊根據總理本雅明-內塔尼亞胡和國防部長伊斯雷爾-卡茨的指示進入了被占領戈蘭高地的緩衝區。



另一方面，伊拉克譴責以色列侵犯戈蘭高地緩衝區。



伊拉克外交部譴責以色列軍隊以敘利亞最新事態發展為借口奪取被占領戈蘭高地的緩衝區，稱 “這顯然違反了國際法”。



英國外交部也就以色列軍隊奪取戈蘭高地緩衝區一事發表聲明：“我們的立場是明確的，戈蘭高地是被占領土，我們不承認以色列對它的吞並”。