社評：福建融合發展決心大 香港需協同助力

廈金大橋工地與金門近在咫尺，可遙望金門大橋（中評社資料照） 中評社香港12月13日電（評論員 束沐）香港兩岸智庫聯誼會11月下旬赴福州、廈門、漳州參訪交流，拜會福建涉台單位、高校和研究機構，與涉台智庫學者深入對談、與閩南師大共同舉辦“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”，實地考察瞭解融合發展示範區《意見》發布一年來福建在“通惠情促融”方面的政策落實與台胞在閩發展情況。



福建之行在香港兩岸智庫界引發強烈反響，福建的兩岸融合發展實踐也獲得香港智庫專家充分肯定。我們認為，《意見》發布一年來，福建克服台海形勢和兩岸交流各種不利因素，依托閩台“五緣”獨特優勢，在吸引台胞台商登陸發展、全面落實同等待遇、支持台青服務鄉村振興等方面取得顯著成效；香港“一國兩制”實踐經驗有助於福建進一步做好文化、教育、治理等領域對台促融工作，香港也不應在兩岸融合發展和示範區建設過程中缺席。



第一，福建探索融合發展新路、建設融合發展示範區的實踐有高度、有力度、有深度、有溫度。



福建深化融合發展的政治站位之高，源於習總書記在閩工作17年半的“思想理論富礦”，新時代對台方略在八閩大地孕育萌發，福建各地各部門對建設示範區、落實“通惠情促融”肩負強烈使命感，具有戰略自信和定力。《意見》落實一年來，福建促融工作力度前所未有，無論是多批次惠台政策發布，還是廈金大橋、福馬同城化等標誌性項目推動建設，一到福建就能感受到“全省動起來”深化兩岸融合的決心。



與此同時，促融不僅僅是對台工作，也是促改革、促開放、促發展的深度系統工程，從“近便利、一證辦”等普惠便民措施利好兩岸同胞，到探索台青參與社會治理新模式、完善涉台法治體系建設，兩岸融合發展實踐，本質上是新時代全面深化改革與中國式現代化建設的福建實踐。值得高度肯定的是，福建對台灣同胞懷有真摯深厚的感情，每項涉台促融政策或都充沛著人文關懷、每個對台工作部門都真切把台胞視為自家人，“融”的溫度令人暖心、令人感動。

