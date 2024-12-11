2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動啟動

活動現場（中評社 李婷萱攝） 中評社廣州12月11日電（實習記者 李婷萱）以“Citywalk羊城漫步”為主題的“2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動”12月10日在廣州啟動。廣州市委常委王世彤，廣東省台辦副主任肖兵，廣州市台辦主任、一級巡視員曾衛東等出席啟動儀式，市直有關部門負責人，各區區委常委，各區台辦主任，來自兩岸暨港澳的25家媒體、37名記者和台灣自媒體人、嘉賓等近100人參加。



曾衛東表示，當前，廣州正積極推進粵港澳大灣區建設、南沙開發開放和“百縣千鎮萬村高質量發展工程”，在高質量發展和中國式現代化建設中發揮領頭羊和火車頭作用，力爭本世紀中葉建設成為具有全球影響力的現代化國際大都市，為廣大台灣同胞來穗發展提供了更好機遇和更大舞台。“2024年兩岸暨港澳媒體廣州行”活動將兩岸暨港澳媒體人匯聚在廣州，深入觀察老城市煥發新活力的中國式現代化廣州實踐，品味“改革不停頓、開放不止步”的時代主題，領略食在廣州、粵曲悠揚的廣府風采，體會雲山珠水、四季繁花的生態美景，感受廣州與台灣的深度聯結、兩岸同胞的交心交融。



活動承辦方表示，廣州是中國式現代化的魅力窗口、中國通往世界的“南大門”、改革開放的前沿地，也是“讀懂中國”的最佳城市樣本。期待通過這次活動，海峽兩岸暨港澳的媒體朋友們能夠攜手講好“讀懂中國”裡的“廣州故事”，感知珠江水“暖”、穗台情“融”，築牢深化兩岸融合發展的根基，共創兩岸更加美好的未來。



媒體團成員代表表示，廣州不僅承載著深厚的歷史文化底蘊，也散發著現代都市的勃勃生機。此次活動為兩岸媒體暨港澳媒體人提供了深入瞭解廣州經濟社會發展、感受嶺南文化魅力、見證穗台交流交往成果的機會。期待通過活動，親身體驗廣州科教文化、高新技術、生態文明等各方面發展成就，生動講述台胞台企融入廣州發展的真情動人故事，讓兩岸同胞尤其是台灣青年瞭解繁榮的廣州、真實的大陸的一扇窗。



啟動儀式上，主題曲《迎接那道光》首發，“融羊羊”IP系列盲盒也同步發布。據介紹，《迎接那道光》主題鮮明、立意高遠、情感真摯，抒發了兩岸同胞衝破阻擾、打破藩籬，增進交融、共創未來的美好願景，以優美歌聲和旋律喚起兩岸同胞情感共鳴、文化認同。“融羊羊”IP系列盲盒主形象源自山羊，並結合兩岸年輕人喜聞樂見的特色場景設計9款造型，分別代表穗台多領域的交流交往內容。



據悉，2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動由國務院台灣事務辦公室新聞局和廣東省人民政府台灣事務辦公室指導、廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦、中國台灣網承辦，從12月10日開始，12月12日結束。作為一場城市主題之旅，本次活動以“探尋羊城‘三脈’魅力，感受中國式現代化”為主題，精心打造了“品城、溯源、融合”等三大板塊，涵蓋科技創新、嶺南文化、歷史根脈、非遺傳承、城市活力，以及台青創業、台企發展、穗台聯結等多個方面，以當下青年熱愛、網絡流行的城市citywalk的形式，設置了3條主題線路、31個參訪點，用3天時間，深入領略廣州延續千年的城脈、文脈、商脈魅力。