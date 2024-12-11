周泓任答中評：一定要讓兩岸青年多瞭解多接觸

昆山台協會常務副會長、昆山眾達智聯數字科技有限公司總經理周泓任（中評社 盧哲攝） 中評社廈門12月11日電（記者 盧哲）2024兩岸企業家峰會年會9日起一連兩日在福建省廈門市舉行。昆山台協會常務副會長、昆山眾達智聯數字科技有限公司總經理周泓任在此間接受中評社記者專訪時表示，雖然兩岸交流的便利度受到阻礙，但兩岸民間都在堅持想辦法互動往來。周泓任認為，青年交流是必要的，因為兩岸和平和未來的繁榮發展一定是年輕一代的影響更關鍵，一定要讓兩岸的青年互相多瞭解、多接觸，才會有一個好的發展趨勢。



此次峰會年會為期兩天，主題為“打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展”，包括開幕式、主題演講、峰會各產業合作推進小組專題論壇及年會總結等活動，近800位兩岸工商界人士參會。年會期間峰會八個產業合作推動小組分別舉行專題論壇或參訪。



周泓任是資訊、通信產業合作推動小組專題論壇的發言者之一。周泓任表示，兩岸新時代產業鏈“新”在數字科技廣泛應用。“數字科技發展將大大拉近兩岸產業鏈在時間和空間上的距離，讓產業鏈協同運作更高效順暢。”



近年來，民進黨當局不斷限縮兩岸經濟交流合作，干擾阻撓兩岸正常經貿往來，試圖與大陸“脫鈎斷鏈”。周泓任認為，雖然兩岸交流的便利度受到阻礙，例如“大陸的夥伴要派人去服務台灣客戶但過不去，簽證下不來”，但“其實兩邊都在想辦法互動往來，我們透過一些間接的方式處理、互動，這是我們必然要想辦法的。企業碰到困難就解決困難，我們不能把生意、客戶丟著不管。”周泓任說，台企面對複雜多變的挑戰時應順應經濟發展和企業運營需求，與大陸企業合作互利共贏，為產業發展創造有利條件與平台，做出最理性選擇。



周泓任還提到，本次年會重點關注了青年人的交流。“我覺得青年交流是必要的，因為兩岸和平和未來的繁榮發展一定是年輕一代的影響比我們這一代更關鍵。”周泓任說，一定要讓兩岸的青年互相多瞭解、多接觸，才會有一個好的發展趨勢。“這件事我認為至關重要，比任何事情都重要。但因為難免會收到一些阻礙或者障礙，要動動腦筋怎麼繞繞路，也要把這件事情做下去、走下去。”