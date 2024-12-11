美前財長：美經濟政策不應壓制中國發展繁榮

三位美國經濟大咖薩默斯（右）、佐立克（中）和波森談美中經濟關係 PIIE視頻 中評社華盛頓12月10日電（記者 余東暉）美國前財長薩默斯10日強調，美國對華經濟政策的目的，不應是壓制中國經濟或否定中國發展和繁榮，否則將引發嚴重不穩定，產生嚴重的反效果。美國前貿易代表佐立克則嘲諷有國會議員呼籲取消對華“永久性正常貿易關係”是自我損害的“表演政治”。



美國頂級經濟智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）10日舉辦線上對話會，邀請克林頓時期的財長薩默斯（Lawrence H. Summers）和小布什時期的貿易代表佐立克（Robert B. Zoellick）與PIIE所長波森對談“美國新對外經濟政策的影響”。特朗普即將上台，其對華強硬手法將對美中經濟關係產生什麼影響，是波森提出的第一個問題。



薩默斯指出，美中經濟關係的目標應該是一個更加和平、安全的世界，美國人在其中享有更大的繁榮；應該始終把這作為美國與任何國家經濟關係的試金石。



薩默斯強調，就中國而言，這意味著有些事情不做，有些事情可做。美國對中國採取經濟政策的目的，不應是壓制中國經濟，或否定中國發展和繁榮的能力。“如果這似乎是我們經濟政策的目標，那麼它很可能是高度不穩定的，很可能會產生嚴重的適得其反的反應。”他說道，“我們必須始終追求美國的重要目標，但絕不能以一種我們似乎在剝奪中國成功機會的方式。”