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三部運河題材戲劇亮相北京
http://www.CRNTT.com   2024-12-11 11:07:07


　　中評社北京12月11日電／據新華網消息，12月9日在北京舉行的“副中心運河題材原創劇本創作及選題采風孵化活動”中，北京曲劇《運河遙啊謠》、話劇《通利福尼亞大飯店》《萬舟駢集》三部孵化劇目集中亮相。

  北京曲劇《運河遙啊謠》通過講述發生在運河畔的故事展現運河文化的魅力和時代變遷；話劇《通利福尼亞大飯店》聚焦運河邊飯店的三代傳承，體現了運河文化的包容性與多樣性；話劇《萬舟駢集》通過現代與清朝雙時間線，刻畫運河商埠繁華的景象。

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