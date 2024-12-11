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李鴻忠會見巴基斯坦穆盟（謝）代表團
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2024-12-11 10:42:31
中評社北京12月11日電／據新華社消息，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠10日在京會見由巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）高級副主席、旁遮普省首席部長瑪麗亞姆率領的穆盟（謝）代表團。
李鴻忠表示，在習近平主席和巴方領導人戰略引領下，兩國關係實現高水平發展。中方願同巴方共同落實好兩國領導人共識，密切政黨、地方等交往，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。
瑪麗亞姆祝賀中國不斷邁向現代化建設和民族復興目標，將繼續致力於深化巴中關係。
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