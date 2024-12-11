張明：歷史將繼續證明“上海精神”的生命力

中評社北京12月11日電／據新華社消息，上海合作組織（上合組織）秘書長張明離任招待會10日在京舉行。張明在會上表示，歷史證明建立上合組織是一個富有前瞻性的決定，歷史也將繼續證明“上海精神”具有巨大生命力。



張明說，三年來，上合組織共舉行三次成員國元首理事會、三次成員國政府首腦（總理）理事會，增加2個成員國、8個對話夥伴，舉辦各個職能部門部長級會議80多次，專家級會議250多次，各領域活動約400場，通過多種形式發出“上合聲音”，體現上合組織作為一個負責任國際實體的影響力。



張明表示，未來的上合組織充滿希望，也任重道遠。他希望上合組織更加務實，為成員國發展提供更多機會；更多惠及民眾，讓他們體驗到身處上合大家庭的獲得感、歸屬感和幸福感。他還希望上合組織與時俱進，堅定推動現代化改革。“我相信上合組織是一個充滿希望和無限可能的組織。”張明說。



上合組織副秘書長葉爾梅克巴耶夫即將擔任下一任上合組織秘書長。他感謝張明秘書長為上合組織發展和秘書處建設所作貢獻，表示自己將竭盡全力、不負眾望，為上合組織發展作出應有貢獻。



根據上合組織相關規定並經組織元首理事會批准，張明於2022年1月1日出任上合組織秘書長，任期3年。當天，多位上合組織成員國、觀察員國、對話夥伴駐華使節和各界人士出席離任招待會。