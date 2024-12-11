近50國代表參訪浙江：人民何以幸福！

中評社北京12月11日電／據新華社消息，12月2日至9日，來自近50個國家及地區組織的政府代表、聯合國官員及專家學者等，來華參加經濟、社會及文化權利人才研修班與經社文權利國際對話會，並在北京、浙江等地走訪人權保障項目，實地感受中國的人權保護成就與高質量發展的強勁脈動。



他們感嘆：這裡的發展讓我們看到人民何以幸福！



7日，浙江紹興諸暨市楓橋鎮，江南水鄉楓林正艶。20世紀60年代誕生於此的“楓橋經驗”憑借其強大的群眾基礎，成為基層社會治理的範本。步入“楓橋經驗”陳列館，在還原歷史調解場景的塑像旁駐足端詳、象徵著平安建設成就的“平安鼎”前合影留念，研修班學員們興致盎然。



“小事不出村、大事不出鎮、矛盾不上交”，厄立特裡亞外交部官員納特奈爾·耶比歐·沃爾齊默念館內提供的注釋，頻頻點頭。“我很早就對‘楓橋經驗’有所瞭解，也一直在學習中國治國理政的智慧。”沃爾齊說。



“如果矛盾在小範圍內就能得到化解，人與人之間的關係會更美好，社會無疑會更加和諧。這種基層治理模式非常棒。”尼日利亞外交部國際總司公使銜參贊埃馬紐埃爾·伊凱丘庫·恩韋凱表示，在尼日利亞，部分地區也效仿中國推行類似的“社區調解”機制。



“當我們提及‘人權’，就意味著在意人民、關愛人民、幫助人民、保護人民。”哈薩克斯坦外交部多邊合作司人權事務專員阿拜·卡姆巴爾別克稱讚道，中國在人口規模如此巨大的情況下實踐並推廣“楓橋經驗”，且成效顯著，這正是一項體現“人民至上”的創舉。



初冬時節，之江大地仍處處勝景。8日，當學員們來到浙江省湖州市安吉縣餘村，呈現在眼前的是一派恬然景致——天高雲淡，山野遼闊，“橙黃橘綠”，鄉村綠道旁有連綿竹海、銀杏古樹，游人或騎行、或登山、或游步……岡比亞司法部高級顧問基西馬·比塔耶環視四周，看得入迷：“這不像鄉村，這簡直是城市！”

