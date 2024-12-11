第十三屆服博會在武漢舉辦

中評社北京12月11日電／據新華社消息，12月10日，第十三屆中國國際服務外包交易博覽會在湖北武漢舉行。主論壇上，中國國際投資促進會發布了《數字智慧園區標準》《綠色低碳園區標準》《數字服務 服務外包領軍企業、優勢園區、傑出人物評定規範》《跨境電商數字化基地評定規範》等四項團體標準，為下一步推進數字服務及服務外包標準化發展奠定基礎。



近兩年，在國際經濟增長乏力、部分行業遭遇發展瓶頸的環境下，我國服務外包繼續逆勢增長。商務部服貿司此前發布的數據顯示，2024年1至10月，我國企業承接服務外包合同額19204億元人民幣，執行額13641.7億元，同比分別增長6.3%和11.2%。



“數字服務及服務外包產業已成為促進我國經濟創新增長不可或缺的重要力量。”中國國際投資促進會會長馬秀紅在致辭中表示，大力發展數字服務及服務外包產業，對新時期我國深入推進數字經濟創新發展，加速製造業等實體經濟數字化、智能化、綠色化轉型升級至關重要。



中國工業經濟學會名譽會長江小涓認為，數字服務是發展新質生產力的重要實現路徑。“當前服務業占我國經濟總量比重已接近60%，提升服務業勞動生產率事關全要素生產率的提升，事關發展新質生產力大局。”江小涓說。



本屆服博會以“數實融合引領發展”為主題，集研討對話、展覽展示、商務洽談等形式於一體，將持續到12日。同期還舉辦“數字服務暨服務外包展”，展覽面積約2萬平方米，設置產業集聚展區、智能製造、智慧健康、數字智慧園區、物流及供應鏈、金融服務等專題展區。