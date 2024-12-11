今年前11月全國鐵路建設取得新突破

中評社北京12月11日電／據新華社消息，仲冬時節，貴州安順，貴州黃桶至廣西百色鐵路喜明隧道建設現場機械轟鳴，200多名來自中鐵二十三局的建設者穿梭忙碌。全長4543米的喜明隧道地處苗嶺山區，地質條件複雜，是黃百鐵路貴州段重難點工程。建成通車後，黃百鐵路作為西部陸海新通道標誌性工程，將進一步完善區域鐵路網布局。



今年以來，我國多地鐵路項目建設取得新突破。記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，今年1至11月，全國鐵路完成固定資產投資7117億元、同比增長11.1%，現代化鐵路基礎設施體系建設高質量推進，較好發揮了鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用。



近期，一批鐵路項目開通或即將開通運營：羅布泊至若羌鐵路米蘭至若羌段開通運營；上海經蘇州至湖州高鐵、集寧經大同至原平高鐵、懷柔至大興城際鐵路廊坊北至大興機場段開始試運行。



與此同時，鐵路部門優質高效推進鐵路建設，強化安全、質量、環保和投資控制，一批重點工程取得積極進展。



在甘肅，由中鐵十六局參建的天隴鐵路全線最長隧道安化隧道進口段施工突破2000米，標誌著項目建設取得階段性成果。在河北，由中鐵十八局承建的雄忻高鐵站前四標不老峰隧道順利貫通，標誌著該標段7座隧道全部貫通，為雄忻高鐵如期建成通車奠定基礎。在陝西，由中鐵十四局承建的延榆鐵路控制性工程九裡山隧道正在加快掘進。該隧道位於黃土高原丘陵溝壑區，最淺埋深僅約2米，施工要求和安全風險高。在江蘇，由中鐵十一局承建的滬渝蓉高鐵通泰揚特大橋跨東姜黃河連續梁順利合龍，為後續打開架梁施工通道邁出堅實一步。



“下一步，國鐵集團將進一步統籌建設資源，優化施工組織，努力完成更多投資和實物工作量，確保實現年度建設任務目標。”國鐵集團相關部門負責人表示，將持續做好在建項目施工組織，加快重點項目前期工作，為服務國家重大戰略，鞏固和增強經濟回升向好態勢多作貢獻。