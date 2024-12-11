大連通報5起政府採購領域違法違規案例

中評社北京12月11日電／據新華社消息，大連市財政局日前通報5起政府採購領域違法違規典型案例，涉及供應商提供虛假檢驗報告謀取中標、供應商無正當理由拒絕簽訂政府採購合同、採購代理機構未及時退還投標保證金等問題。



2022年7月，遼寧某家具製造有限公司在參與“某局家具採購項目”活動中，經評審被確認為中標供應商，其投標文件中提供的檢驗報告與檢驗機構存檔的檢驗報告內容不一致，供應商存在提供虛假材料謀取中標的違法行為。



2023年6月，大連某工程有限公司在參與“某監測站升級改造項目”政府採購活動中，經評審被確認為中標供應商，其投標文件中提供了兩份業績合同，合同相對方否認曾與供應商簽訂該合同，供應商存在提供虛假材料謀取中標的違法行為。



2023年9月，大連某貿易有限公司在參與“某中心設備採購項目”政府採購活動中，經評審被確認為中標供應商。隨後，供應商向採購單位提交棄標函，聲明放棄中標資格，供應商存在無正當理由拒不與採購單位簽訂政府採購合同的違法行為。



2024年3月，大連某汽車客運有限公司在參與“某中心班車租賃項目”政府採購活動中，經評審被確認為中標供應商。隨後，供應商向採購單位提交棄標函，聲明放棄中標資格，供應商存在無正當理由拒不與採購單位簽訂政府採購合同的違法行為。