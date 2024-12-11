甘肅積極應對降雪保暢通

中評社北京12月11日電／據新華社消息，9日8時至10日8時，甘肅省共有67個縣區出現降雪降溫天氣，甘肅多措並舉積極應對，保障道路暢通。



記者從甘肅公安交警、交通運輸等多部門瞭解到，受大範圍降雪和道路結冰影響，截至10日上午，甘肅省內多條高速公路實施臨時管制，20多條高速公路受影響。與此同時，公路養護部門持續進行打冰除雪作業。



在鐵路運輸方面，中國鐵路蘭州局集團有限公司第一時間啟動應急預案，組織調度、運輸、機務等部門24小時值守辦公，做好行車指揮、設備維護、線路巡檢、清雪除冰、旅客疏導等應急處置工作，確保鐵路運輸調度集中指揮，順暢運行。



蘭州市區9日夜間開始降雪。為滿足降雪期間旅客出行需求，10日當天蘭州鐵路局臨時加開蘭州（蘭州西）至中川機場方向的5對共計10趟動車組列車。



此外，蘭州鐵路局管內各大火車站增加退票、改簽人工窗口，在檢票口、站台、天橋、地道等客流密集區域增加工作人員，在易濕滑場所鋪設防滑地毯和提示牌。



在民航方面，蘭州中川機場所在地區10日凌晨開始迎來降雪。東方航空甘肅分公司職工連夜開展航前除冰作業等，確保航班順利運行。截至10日9時30分，6個早班航班均正點有序出港。