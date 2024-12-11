北京：近親屬可享職工醫保個人賬戶共濟

中評社北京12月11日電／據新華社消息，醫保共濟政策允許職工醫保個人賬戶資金給家庭其他成員使用，減輕家庭負擔，如今這項政策又有新進展。記者10日從北京市醫療保障局獲悉，即日起北京市將職工醫保個人賬戶家庭共濟範圍由直系親屬（配偶、父母、子女）擴大到近親屬（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女）。



北京市職工醫保參保人員可通過北京醫保公共服務平台、支付寶、微信“京通”小程序、國家醫保服務平台北京地方專區“個人賬戶家庭共濟關係維護”功能模塊綁定共濟關係，或通過線下經辦機構窗口現場辦理。個賬共濟後，可支付本人和共濟對象發生的符合個人賬戶使用範圍規定的相關費用，並可使用個人賬戶為本人和共濟對象參加北京市城鄉居民基本醫療保險、長期護理保險繳費，或購買北京普惠健康保。



北京市醫保局工作人員介紹，近親屬使用職工醫保參保人員個人賬戶應具備兩個條件：一是參保人員的近親屬應為北京市基本醫療保險參保人員；二是符合條件的近親屬須進行備案。



自2022年12月北京市實施職工醫保個人賬戶家庭共濟以來，共為家庭成員繳納居民醫療保險費52.4萬人次，金額2億元；購買普惠健康保74.9萬人次，金額1.5億元；個賬共濟在定點醫藥機構發生3786.2萬次，個賬共濟醫藥費用35.1億元，減輕參保人員家庭醫療費用負擔。