波蘭總理說俄烏和談或將於今冬開始

中評社香港12月11日電／波蘭總理圖斯克10日說，關於俄烏衝突的和平談判可能會在今冬開始。



據波蘭媒體報導，圖斯克當天在政府會議上說，波蘭將於明年1月接任歐盟輪值主席國，屆時波蘭將在關於俄烏衝突的談判中扮演重要角色。他說，和

平談判可能會在今冬開始，波蘭將參與政治議程的安排，甚至主導談判期間的局勢發展。



新華社援引報導，圖斯克說，法國總統馬克龍將於12日訪問波蘭，介紹他上周末在巴黎與美國當選總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基會談的情況。