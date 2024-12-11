國家口腔醫學中心2024聯合學術年會觀察

中評社北京12月11日電／口腔醫學，是研究口腔及頜面部疾病預防、診斷、治療和康復的醫學領域，關乎每個人的健康。



最新召開的國家口腔醫學中心2024年聯合學術年會上的信息顯示，口腔病理、口腔醫學影像、兒童口腔、預防口腔、口腔黏膜病、口腔正畸、口腔全科7個專科聯盟正式組建。截至目前，國家口腔醫學中心12個專業的專科聯盟已全部組建完畢。這將進一步提高我國口腔醫療服務的可及性和公平性。



重視口腔預防保健，提升基層機構規範化防治能力



近年來，我國高度重視口腔預防保健工作，通過開展“愛牙日”活動、推廣口腔健康教育等方式，不斷普及和提高口腔醫療服務，公眾的口腔健康水平得到顯著提升。



“同時也必須看到，口腔疾病在我國還比較普遍，尤其是兒童和老年人的患齲率居高不下，牙周病也困擾著許多人，公眾對這些疾病的重視程度還有待進一步提高。”北京大學口腔醫學院預防科主任鄭樹國介紹，預防口腔專科聯盟的成立就有助於提升基層機構的規範化防治能力，利用現代化手段和技術提高培訓效率，確保技術推廣不變形、不走樣，讓更多人受益。



成立國家口腔醫學中心，發揮“國家隊”領頭作用



口腔健康是反映公眾健康水平的重要標誌。為盡快補齊口腔醫學發展中的短板和弱項，引領口腔醫學發展，2020年底國家衛生健康委員會批准以北京大學口腔醫院、四川大學華西口腔醫院、上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院為主體，共同構成國家口腔醫學中心。

