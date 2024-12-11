貴州易地扶貧搬遷勞動力就業人數近百萬

中評社北京12月11日電／據新華社消息，記者從貴州省政府新聞辦10日召開的新聞發布會上獲悉，截至今年第三季度，貴州全省易地扶貧搬遷勞動力實現就業96.38萬人，就業率為96.1%，實現一戶一人以上就業和零就業家庭動態清零。



貴州易地扶貧搬遷總人數為192萬人，分為953個安置社區（村）管理，是全國搬遷規模最大、城鎮化安置比例最高的省份。近年來，貴州通過加大有組織勞務輸出力度、強化技能培訓和培育幫扶車間等方式，有序推進易地扶貧搬遷後續就業扶持。



據貴州省生態移民局有關負責人介紹，為促進易地扶貧搬遷群眾穩崗就業，貴州加大了有組織勞務輸出力度，通過提供政策咨詢、就業崗位信息、組織返崗服務等方式，幫助群眾穩就業。目前，搬遷勞動力省外務工人數達47.71萬人，占搬遷勞動力就業總人數的近一半。同時，貴州鼓勵支持各地培育發展幫扶車間，吸納難以外出務工的搬遷群眾就近就業，全省建成各類吸納有搬遷群眾就業的幫扶車間共1437個。



在兜底保障方面，今年以來，貴州針對就業困難家庭勞動力開展了精準服務和幫扶，通過合理統籌，進行了多渠道的公益性崗位開發安置，目前，已兜底解決易地扶貧搬遷家庭6.34萬人就業。



此外，為提升易地扶貧搬遷群眾就業技能，今年以來，貴州對全省搬遷群眾累計培訓1.74萬人，有力支持了搬遷群眾的就業創業。據瞭解，下一步，貴州將積極推動在大型易地扶貧搬遷安置社區建設多個職業技能培訓基地，進一步促進搬遷群眾提升技能、穩定就業。