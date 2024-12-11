人民幣企穩　資金續流入港股

市場憧憬中央加碼穩增長，支持人民幣匯價回升同時，外資亦加快流入香港市場，低吸中資股。（大公報） 中評社香港12月11日電／內地繼續大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大內需，穩住樓市股市，令市場憧憬穩增長政策措施進一步加碼，對中國經濟信心起著提振作用，支持人民幣匯價企穩回升，吸引新資金流入香港市場，低吸中資股。



大公報報導，環球政經形勢令人擔心，特朗普2.0時代來臨，產生的震蕩將逐步浮現出來。目前市場不單止憂慮激起大規模關稅戰、貿易戰，衝擊全球經濟及國際貿易，還關注特朗普表示會特赦國會山莊暴亂的罪犯，隨時令美國加劇社會矛盾與對立，引發內亂的可能性不低，打擊市場投資美元資產信心，尤其對華爾街股市相當不利，恐會觸發惡性拋售。近期在美上市看漲A股期權成交大增，有華爾街大戶透過金融衍生產品押注中國，看來新一輪沽美股、買中國股票的換馬行動已告展開。



穩增長措施加碼 支持匯價



其實，當前美股高處不勝寒，龍頭AI芯片企業英偉達（NVDA.US）涉嫌違反壟斷法，被中國市場監管總局立案調查，本周一（9日）美股三大指數借勢回調，在美上市中概股卻逆市大升。



事實上，中共中央政治局會議提出明年要大力提振消費、提高投資效益、全方位擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住股市樓市。這釋放加碼穩增長政策措施的強烈信號，支持人民幣匯價企穩回升，兌美元由12月初7.31低位回升至昨日的7.246水平。



同時，中共中央政治局會議提出實施更加積極財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，這是2010年之來首次提到適度寬鬆的貨幣政策，意味著明年逆回購利率、貸款利率的下調幅度將會更大，可降低企業融資成本、提振消費，支持房地產市場企穩，這對中國經濟抗逆風能力及市場投資信心可起著增強作用。



基金年結換馬 沽美股買中資股



其實，港股連日成交金額突破2000億元，反映出市場入市積極性進一步增強。過去3個月，港股成交金額保持在較高水平，9月、10月及11月的日均成交金額分別為1692億元、2550億元及1615億元。過去兩日，港股成交又再急增至2000億元以上，遠高於今年首11個月1309億元的日均成交額，呈現新一波資金流入跡象，不排除環球股票基金換馬，沽美股買中資股。



IPO市場回暖 內外資金聚港



事實上，今年香港新公司上市集資金額在全球排名升上第四位，全年集資額將超逾800億港元，按年增加八成，顯示市場投資氣氛改善，新公司上市集資活動持續回暖。



昨日上市的新股毛戈平（01318）表現突出，較招股高出77%，有助吸引更多內地企業上市，繼而匯聚更多內外資在香港市場。



近日人民幣匯價回升，反映資金持續流入，看好中國經濟，支持港股保持企穩回升形態，明年可繼續看高一線。