天津發布製造業新質生產力人才需求目錄

中評社北京12月11日電／據新華社消息，天津市人社局日前發布《天津市製造業新質生產力人才需求目錄》，確定198類與天津市12條產業鏈關聯度強、人才需求層次高、市場需求量大的崗位。



該目錄以信創、集成電路、車聯網、生物醫藥、中醫藥、新能源、新材料、航空航天、高端裝備、汽車及新能源汽車、綠色石化、輕工12條產業鏈中的重點企業作為分析對象，涉及天津主導產業、傳統產業、新興產業、未來產業等4大重點產業、20個重點領域。



工業機器人工程師、智能製造工程師、智能駕駛場景研發工程師、信息安全研發工程師、智能網聯汽車測試員等高技術人才崗位均列入目錄，目錄還明確了不同崗位的技能要求、專業要求、學歷要求、相關工作年限要求。



天津市人社局相關負責人表示，該目錄以2900餘家產業鏈重點企業人才市場動態需求數據作為基礎數據支撐，通過大數據技術進行職位整理和歸類分析，以揭示天津市人才需求的內在規律和趨勢。同時，以用人單位實際需求為導向，邀請77家12條產業鏈重點企業相關負責人、業內專家進行深入交流訪談，對相關崗位描述、職位要求進一步校驗修正，確保目錄嚴謹客觀反映市場需求，為用人單位和求職者提供有效的參考和指導。