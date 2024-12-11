﻿山西女碩士走失14年　“收留者”被刑拘

中評社北京12月11日電／據大公報消息，綜合新華社、中通社報導：近日，山西“女碩士患精神疾病失蹤十餘年被找回”一事引發廣泛關注。據媒體此前報導，1979年出生的蔔女士是工學碩士，因故患上精神分裂症，2010年年初離家失蹤。今年11月25日，山西晉中市和順縣一名女子求助尋親志願者幫她嬸嬸尋找親人。經志願者和警方幫助，證實其嬸嬸就是蔔女士。現在，蔔女士已有一兒一女。網友質疑，如果她患有精神疾病，懷孕生子時是否具有清醒的自我意識？



10日，山西省和順縣公安機關已對“蔔某走失被找回”事件中涉嫌犯罪問題立案偵查。根據和順縣發布通報，蔔某，女，漢族，現年45歲。2008年碩士研究生畢業後至2011年期間，因精神異常多次在多家醫院接受治療。2011年5月26日，從晉中市榆次區家中走失。2011年8月，和順縣青城鎮土嶺村石叠村組村民郭某（女，現年78歲）在本村附近發現蔔某，且有精神異常表現，數日後由本村村民張某（男，漢族，現年46歲）帶回家中，並育有子女。關於是否涉嫌強姦問題。經查，張某明知蔔某患有精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。



關於是否涉嫌拐賣婦女、是否涉嫌非法拘禁等，截至目前，尚未發現蔔某被拐賣的線索和證據，公安機關正在進一步調查。