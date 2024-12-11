“當紫禁城遇上凡爾賽宮”將亮相香港故宮

中評社北京12月11日電／據大公報消息，香港故宮文化博物館將於12月18日呈獻特別展覽──“當紫禁城遇上凡爾賽宮── 十七、十八世紀中法文化交流”（簡稱“當紫禁城遇上凡爾賽宮”）。適逢中法建交60周年，由香港故宮文化博物館、故宮博物院與法國凡爾賽宮聯合主辦“當紫禁城遇上凡爾賽宮”，是香港首度同時展出紫禁城及凡爾賽宮兩大世界遺產的重要文物。



來自故宮博物院與法國凡爾賽宮的近150件瑰麗珍寶已抵達香港，並由三家博物館的研究策展與文保團隊檢查狀況及布展。展覽獲香港特區政府文化體育及旅遊局轄下“文化藝術盛事基金”的資助。香港海事博物館和香港中文大學圖書館亦提供部分展品。



展覽聚焦於17世紀下半葉至18世紀期間，中法宮廷在文化、藝術、科技等領域互相仰慕、啟發與交流的歷史。是次展出文物種類多元，不僅有宮廷肖像以及精美絕倫的瓷器、玻璃器、珐瑯器、紡織品等展品，亦涵蓋書籍、科技儀器等珍品。展品包括9件中國國家一級文物，以及凡爾賽宮近年來收入的珍藏，其中大部分展品更是首次在香港展出。



為配合是次展覽，香港故宮將推出一系列教育活動，包括公開講座和親子工作坊。工作坊以創新形式，將互動戲劇與手工活動結合，帶參與者穿越時空，回到康熙帝和路易十四的時代。