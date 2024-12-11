2024豫台大禹文化交流研討會舉行

中評社北京12月11日電／據中國台灣網消息，近日，“賡續大禹文化，弘揚大禹精神——2024豫台大禹文化交流研討會”分別在鄭州和台北舉行。此次活動由民革河南省委會、河南省台辦、鄭州市台辦指導，民革鄭州市委會、台北市夏氏宗親會、河南省社會科學院文學研究所（黃河文化研究所）共同主辦，鄭州市黃帝文化研究中心協辦。民革鄭州市委會秘書長李志學、台北市夏氏宗親會秘書長夏雷主持。研討會以視頻會議的方式舉行。



台北市夏氏宗親會。（中國台灣網發）

此次活動旨在弘揚中華優秀傳統文化，表達兩岸同胞對華夏人文初祖大禹的緬懷和敬仰之情，濃厚兩岸同胞情誼。河南省社會科學院、鄭州大學、河南省文物考古研究院、河南農業大學、河南省文物建築保護研究院、河南師範大學、台北市夏氏宗親會的專家學者參加本次會議。四川省大禹研究會、民革深圳市委會、民革廈門市委會、民革中山市委會、民革莆田市委會分別對研討會的召開發來賀信。



民革鄭州市委會專職副主委周朝輝在致辭中表示，大禹不僅是一位偉大的治水英雄，而且是一位偉大的民族英雄，是中華民族精神的締造者之一。鄭州登封與大禹文化密不可分，擁有70多處大禹文化遺跡，20多處龍山文化遺址，尤其是王城崗遺址為禹居陽城、禹都陽城提供了考古學證據。深度挖掘和闡發大禹文化，傳播大禹文化的精神內涵與時代價值，以大禹文化為紐帶，推動海峽兩岸文化交流。今年，豫台大禹文化交流舉辦層次進一步提升，參與專家學者規模進一步擴大，影響力必將進一步提高。



河南省社會科學院文學研究所（黃河文化研究所）所長、研究員李立新在致辭中表示，研討大禹文化，就是要深入挖掘這一文化的內涵和價值，傳承和弘揚大禹精神，推動夏姓文化的創新發展。大禹精神是中華民族寶貴的精神財富，它告訴我們面對困難和挑戰時，要勇於擔當、無私奉獻。夏姓文化則是我們連接過去與未來的橋梁，它讓我們更加清晰地認識到自己的歷史根源和文化傳承。

