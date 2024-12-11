汕台青年交流月：因交流而結緣

中評社北京12月11日電／據中國台灣網消息，12月8日，2024汕台青年交流月活動在汕尾開幕。此次交流月活動旨在促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，讓更多的台灣青年認識汕尾，瞭解汕尾，愛上汕尾，逐夢汕尾。



老鄉見面，分外親切



11月曾隨汕台文化交流團來訪的彭女士特地從重慶趕過來參加活動，據族譜記載，彭女士的祖籍地在陸河縣東坑鎮。此刻她見到參加活動的陸河老鄉，感覺十分親切，雙方熱絡攀談。陸河統戰部副部長李茂悅向彭女士發出邀請，在陸河梅花盛放之時回來家鄉走一走。“你還要過來我的龍湖溫泉度假山莊歇一歇，泡一泡。”陸河馨園兩岸農業種植農民專業合作社負責人葉國書熱情邀約。汕尾市台聯會會長、陸河縣水唇鎮侖嶺種養專業合作社社長範思友親自為她送上自制柿餅和腌烏欖。歷史上，陸河年收穫柿子最多時多達幾十萬斤。其中全縣以東坑鎮產量最多最優，聞名全省，在海陸豐一帶，人們稱東坑為“柿子之鄉”。彭女士十分感動，同樣也回約，請他們抽空前往重慶兩岸青年就業創業基地參觀考察。



同說一種話，同唱一首歌



“台灣也有類似的舞蹈，在廟會活動的時候也會有類似的表演，汕台兩地有相似的文化習俗、民間信仰。”看著台上表演的英歌舞，黃先生說道，“雖然語調有些許不同，但基本上聽得懂，而且，我們飲食很接近，兩岸真的是同根同源、同文同種。”品著桌上的汕尾美食，黃先生一邊交談一邊感嘆道。黃先生在台北的幼兒圍棋培訓班有將近200名學生，均為5至10歲，他表示：“希望下次能帶上他們，過來大陸走一走，親身感受大陸的人文氛圍、生活習俗，像今晚這樣，氣氛就很好，兩岸親如一家。”台上，兩岸青年以“歌”搭台、“唱”敘情誼；台下，兩岸青年親密互動、交流交心、互學互鑒、心靈契合。

