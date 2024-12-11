澳洲經濟失色　匯率現利淡信號

澳元匯率（大公報） 中評社香港12月11日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析認為，本周環球市場迎來年底前第一輪超級議息周，澳洲、歐元區及加拿大三間央行將舉行2024年最後一次議息會議。受關稅風險胃納、美元強勢、環球經濟放緩，以及地緣政治等多重因素影響，商品貨幣近期表現不佳。2024年初至今，三大商品貨幣紛紛跑輸大市，紐元兌美元年至今跌幅約8%，加元和澳元等貨幣跌幅亦超出6%。



澳洲央行已結束2024年全部議息會議，該行周二（10日）宣布維持利率在4.35厘不變，連續第9次按兵不動，符合市場預期。議息聲明則删除關於政策需保持限制性等鷹派措辭。澳洲經濟增長表現不盡如人意，第三季國內生產總值（GDP）按年增長0.8%，遜於市場預期，環比增幅也令到市場失望，按季僅增長0.3%，創下1990年代初（除新冠疫情爆發時期）以來，最慢的經濟增速紀錄。市場開始揣測疲弱的經濟數據或令澳洲央行比預期，要提前開始減息步伐。澳元兌美元自今年9月底至今迎來三輪回調趨勢，由高位0.6942至上周五（6日）低位0.6373，跌幅超出8%。執筆之時，50天線已下穿250天線形成“死亡交叉”的利淡信號，我們認為澳元後市料偏中性，兌美元2025年上半年料於0.63至0.69區間上落。



加央行勢減息 加元受壓



加拿大央行將於今晚稍後時間公布議息結果，彭博利率期貨顯示交易員預計加拿大央行減息50個基點的概率已升至超過九成。加拿大最新公布的就業數據喜憂參半，11月就業人數創4月以來最大增幅，但失業率卻意外升至6.8%，近3年最高，市場揣測疲弱的就業數據或支持央行繼續以更快的步伐減息。此外，加國經濟增長亦明顯放緩，第三季GDP按年升幅由前值2.1%降至1%，差於市場預期。加拿大10月議息會議曾大幅減息0.5厘至3.75厘，為該央行4年來首次大幅度減息。



加元下行壓力持續，美元兌加元走強，執筆之時快逼近1.42水平，一度高見1.4189，加元創下2020年4月以來新低，我們預計美元兌加元短線將於下方50天線約1.39至上方1.43區間上落。不過，鑒於美元兌加元日線圖技術指標已見超買信號，短線不排除出現技術整固令到加元小幅反彈。