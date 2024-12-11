富權：無可奈何下仍要搞“小動作”？

中評社香港12月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：無可奈何下仍要搞“小動作”？以下為文章內容。



昨日是聯合國“國際人權日”，也是民進黨的前身——“黨外”人士籍著紀念“國際人權日”舉行集會而導致“美麗島事件”爆發的四十五週年。台灣民主基金會昨日舉行“第十九屆亞洲民主人權頒獎典禮”，由依例兼任民主基金會董事長的韓國瑜主持。而台灣地區領導人賴清德也按照慣例出席，並與韓國瑜並肩而坐。兩人曾經多次交頭接耳互動熱絡，兩人講什麼悄悄話，引發議論。後來傳出，賴清德私下預祝韓國瑜“一路順風”，間接證實賴清德將指派韓國瑜率團參加美國總統特朗普的就職典禮。而在隨後，“總統府”發言人郭雅慧表示，目前代表團相關作業仍在規畫邀約中，待確定後會正式向國人報告。



曾經在民主基金會董事長及執行長人選上先後“卡韓”的賴清德，在委派何人前往美國出席特朗普就職典禮人選的事宜上，也曾經傳出“卡韓”，亦即是將會不按由“立法院長”率領含有各政黨代表的代表團的慣例，改為委派民進黨人出席，但在昨日終於“拍板”仍然是由韓國瑜率團參與，亦即是不再“卡韓”了，這當然是引發輿論的驚訝。而賴清德是以“咬耳朵”的方式，而不是以慣常的在“總統府”會見時正式宣布及委派的方式發表這個委派令，更是讓輿論哄動。



這就顯示，一方面，賴清德是無可奈何地決定仍然按照慣例，由“立法院長”韓國瑜率團出席特朗普的就職儀式。作出這個重大轉變的原因，極有可能是與他日前在“過境”美國時，不但未能“過境”美國本土，而且沒有任何行政官員與其“打招呼”，感到“美疑論”仍然未能消除，而且特朗普竟然多次揚言將不會為台灣“出兵”，深感自己並非是特朗普的“好朋友”，因而為了避免刺激特朗普，從而改變原來的想法，“死死氣”地按照慣例委派韓國瑜率團訪美。



另一方面，賴清德卻是對此“條氣唔順”，要設法“貶低”其委派韓國瑜的“位階”。因而就籍著出席民主基金會頒獎典禮，按照禮儀將會與韓國瑜並肩而坐的機會，以“咬耳朵”的方式向韓國瑜宣達，而不是像委派出席“APEC”領導人非正式會議的人選等那樣，是在“總統府”宣達。



其實，賴清德這個“小動作”，還含有其他的“肢體語言”含義。那就是，其一，是要製造“朝野和解”的假象，柔化在野陣營在“立法院”團結合作的勢頭，打破目前少數執政黨受到多數在野黨制肘的困局。其二，是要趁著目前在在野黨內部，都有著各種內部矛盾或分歧，如國民黨的黨主席選舉及“二零二八”大選的人選的暗中爭奪，或民眾黨在黨主席柯文哲被羈押下，“保柯派”與“選舉代主席派”的爭持等之機，以在眾多記者的鏡頭下與韓國瑜“竊竊私語”的“小動作”，來挑動在野陣營某些人的猜疑及妒忌心理，達致分化瓦解在野陣營之目的。



本來賴清德是有意仿效蔡英文二零一七年的“游錫堃模式”，委派游錫堃率團訪美的。一方面，在“二零二四”大選後，由於民進黨未能獲得“立法院”過半議席，導致賴清德無法兌現讓游錫堃再次當選“立法院長”的承諾，而游錫堃更是忿而辭去民進黨“不分區立委”。因此，讓游錫堃擔當本應由“立法院長”擔任團長的角色，等於是酬勞慰問游錫堃。

