國台辦12月11日例行發佈會全文

國台辦於12月11日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵） 國務院台灣事務辦公室12月11日上午舉行例行新聞發佈會，國台辦發言人朱鳳蓮主持本次新聞發佈會，介紹了兩岸青年冰雪節、馬英九率團訪陸、2024兩岸企業家峰會年會、2024上海台北城市論壇等有關情況，並就大陸高校師生訪問團赴台交流、民進黨當局刪改島內軍校課程、台積電變“美積電”言論、賴清德“過境”美國夏威夷等有關問題回答記者提問。



國台辦例行新聞發佈會全文如下：



朱鳳蓮：大家上午好，歡迎參加國台辦例行發布會。在提問之前，我先向大家發布一則活動消息。



12月18日至24日，海峽兩岸青年冰雪節將在黑龍江省哈爾濱市及有關地市舉辦。冰雪節以“燃情冰雪·攜手同行”為主題，將於12月19日舉行啟動儀式、兩岸青年短視頻展播及頒獎，期間還將舉辦兩岸青年交流座談會、第九屆亞洲冬季運動會場館巡禮、冰雪體驗和參訪交流等多項活動。目前，台灣同胞報名踴躍，參與熱情很高，預計將有以台灣青年為主體的約1000名台胞參加冰雪節活動。



冬季的黑龍江是冰的童話、雪的王國。冰雪節突出冰雪特色，契合青年特點，形式新穎活潑，內容豐富充實，集參與性和趣味性於一體，將讓大家切身感受冰雪快樂，體驗祖國幅員之遼闊、龍江冬日之壯美。相信參與兩岸青年冰雪節的台灣同胞一定會不虛此行。歡迎各位媒體記者前往採訪報導。

