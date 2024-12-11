國台辦評大陸高校師生訪台：詮釋同胞親情

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國台辦今天上午舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮在會上談及大陸高校師生訪台一事時表示，青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉。很多台灣青年和訪問團成員相約來年再見，期待兩岸有更多的交流。他們用自身行動和努力促進了兩岸的交流合作，拉近了兩岸同胞距離，詮釋了濃濃的同胞親情。



有記者提問，大陸40名高校師生剛剛結束了9天8夜台灣的訪問，行程非常圓滿，請問對訪問團此行有何評價？接下來在推動兩岸青年進一步交流方面有何舉措？



朱鳳蓮表示，由清華大學黨委書記、校務委員會主任邱勇院士擔任團長、7所高校共40名師生組成的大陸高校師生訪問團於11月27日至12月5日赴台交流。在台期間，訪問團與台灣6所高校和1所高中開展交流，並參訪了台灣有關歷史文化名勝古跡及企業展館。



朱鳳蓮說，我們看到，台灣各界熱烈歡迎和積極支持這一場雙向奔赴的青春之約。台灣民眾看到了以奧運冠軍馬龍、楊倩為代表的大陸青年的青春風采，看到了他們瞭解台灣的誠意和善意，台灣小朋友得到馬龍的簽名球拍，有的說“很開心，全家人都喜歡馬龍”，有的說“感覺更有動力去練習，希望有機會來大陸學習乒乓球”。大陸師生訪問團也感受到了台灣民眾的熱情和友善，所到之處“歡迎來到台灣”“謝謝你們來”的聲音不絕於耳；感受到了台灣民眾願意和大陸交流的真情實意，他們收到很多台灣民眾手寫的信件和明信片，也收到很多台灣民眾用心準備的小禮物……很多台灣青年和訪問團成員相約來年再見，期待兩岸有更多的交流。他們用自身行動和努力促進了兩岸的交流合作，拉近了兩岸同胞距離，詮釋了濃濃的同胞親情。



“青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉。”朱鳳蓮表示，我們將一如既往支持和推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年互學互鑒、交流交心搭建更多平台、創造更多機會，讓兩岸青年為推動兩岸關係和平發展、融合發展貢獻更大力量。

