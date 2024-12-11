國台辦：正告民進黨當局放棄以外謀獨幻想

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會。就賴清德所謂“目前最大挑戰是中國的威脅”，發言人朱鳳蓮回答記者提問時表示，當前兩岸關係的最大挑戰是民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，勾連外部勢力頻繁進行謀“獨”挑釁，將台灣綁上“台獨”戰車。正告民進黨當局，早日放棄“以武謀獨”、“倚外謀獨”幻想，停止“台獨”分裂活動。



有記者提問，賴清德日前“過境”美國夏威夷時妄稱，“目前最大挑戰是中國的威脅”，對於台灣未來發展規劃，揚言“希望強化國防力量”，對此有何評論？



朱鳳蓮表示，我們堅決反對美台進行任何形式的官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由“過境”美國。賴清德所謂“過境”本質上是“倚外謀獨”，企圖通過兜售其“台獨”主張，誤導國際輿論和島內民眾。



朱鳳蓮指出，當前兩岸關係的最大挑戰是民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，勾連外部勢力頻繁進行謀“獨”挑釁，將台灣綁上“台獨”戰車。正告民進黨當局，早日放棄“以武謀獨”、“倚外謀獨”幻想，停止“台獨”分裂活動。衹有回到體現一個中國原則的“九二共識”，兩岸關係才能重回和平發展正確軌道，台灣的發展前途才能得到切實保障。

