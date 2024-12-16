《中國評論》月刊第324期內容介紹

第324期《中國評論》月刊2024年12月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港12月16日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第324期《中國評論》月刊2024年12月號已出刊。本期《中國評論》共刊發17篇文章，涵蓋兩岸、台灣、國際、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦特朗普當選美國總統後的影響，刊發了《特朗普第二任期對華政策趨向研判》《特朗普2.0時期台海政策的“確定”與“不確定”》和《特朗普第二任期全球格局重構及其對中美關係影響》三篇文章。



中國社會科學院美國研究所研究員袁征，和中國社會科學院大學國際政治經濟學院博士生關成龍聯合發表《特朗普第二任期對華政策趨向研判》一文。文章指出，隨著特朗普重返白宮，保守派全面接管聯邦行政、立法、司法三大機構，美國政治向右轉已是大勢所趨。特朗普第二任期將以保守主義理念重塑美國的內政外交路線，將“深層國家”視為主要對手，以“美國優先”原則再度調整對外關係。在對華政策方面，特朗普“2.0時代”將較其第一任期具有明顯的延續性，美國對華戰略競爭的底色不會發生變化，特朗普政府對華基本訴求和談判風格也不會發生較大變化。從政策領域來看，特朗普的貿易政策將給中美關係帶來挑戰，但特朗普上台加劇美國內部政治鬥爭、新孤立主義傾向讓同盟體系鬆動以及交易心理或為中國外交帶來機遇。特朗普再次入主白宮，中美關係又站在了一個選擇的路口，雙方互動的機遇與挑戰同步上升，如何管控分歧、拓展合作和延續企穩勢頭將至關重要。



在《特朗普2.0時期台海政策的“確定”與“不確定”》一文中，上海國際問題研究院台港澳所所長邵育群指出，特朗普2.0時期的台海政策既有確定性，也有不確定性。確定性由美國對華戰略目標決定，在全面遏壓中國、防止中國具有挑戰美國全球霸權的目標指引下，特朗普2.0時期的台海政策將繼續“以台制華”，在地緣戰略影響力、關鍵技術和意識形態三個領域對華打“台灣牌”。不確定性主要表現在兩個方面，一是特朗普政府內“國安強硬派”、“讓美國更偉大派”、“現實主義派”和“意識形態派”之間互相博弈，由特朗普充當最終的“裁判”，這會影響其台海政策的走向；二是特朗普政府有可能改變當前對華“威懾”與“再保證”嚴重失衡的情況，一定程度上改變美國深陷台海安全困境的局面。

