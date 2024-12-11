國台辦：兩岸交流大潮滾滾向前　不會停不會斷

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮回答記者提問時表示，兩岸交流的大潮滾滾向前，不會停、不會斷。三百多萬人次的台灣民眾參與今年兩岸交流充分證明這一點。我們一如既往支持和推動兩岸各領域交流，歡迎更多台胞台青來大陸走走看看，來瞭解大陸進而喜歡上大陸。希望兩岸民眾看清楚民進黨當局操弄輿論、升高兩岸對立對抗的圖謀，以實際行動支持和參與兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展。



有記者提問，近日“八炯”採訪網紅“閩南狼”陳柏源推出所謂“中共統戰”紀錄片，在台灣受到很大討論。請問發言人有何回應？



“首先必須指出，這是民進黨當局自導自演、操弄‘認知作戰’、製造‘綠色恐怖’的又一拙劣伎倆。”朱鳳蓮表示，今年以來，越來越多台灣同胞通過網絡平台分享自己在大陸旅遊、訪友、交流的所見所聞，有力戳破了民進黨當局及其豢養網軍蓄意製造的“信息繭房”，戳到了島內一些人的痛處。他們對此感到恐慌，加緊使出各種手段進行打壓和恐嚇。從“誣蔑大陸記者監督島內節目製作”，到“渲染所謂台灣藝人受邀組黨參選”，到“誣稱大陸收買台灣網紅對台文化統戰”，不斷惡意炒作，污蔑抹黑。這些無恥行徑已經遭到兩岸網民一致反對和譴責。



朱鳳蓮指出，兩岸交流的大潮滾滾向前，不會停、不會斷。三百多萬人次的台灣民眾參與今年兩岸交流充分證明這一點。我們一如既往支持和推動兩岸各領域交流，歡迎更多台胞台青來大陸走走看看，來瞭解大陸進而喜歡上大陸。希望兩岸民眾看清楚民進黨當局操弄輿論、升高兩岸對立對抗的圖謀，以實際行動支持和參與兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展。



朱鳳蓮強調，支持兩岸交流是台灣的主流民意，民進黨當局利用個別的台灣青年操弄認知作戰，借以煽動兩岸對立，企圖嚇阻兩岸交流，是不會得逞的。我們希望台灣青年明辨是非，守大義、持善念、走正道，為兩岸關係發展注入正能量。

